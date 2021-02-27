لمجرد يستعد لـ “الغادي وحدو”

يستعد النجم سعد لمجرد لإصدار أحدث أعماله الغنائية، الذي يحمل “الغادي وحدو” عبر قناته الرسمية على اليوتوب، نهاية الأسبوع الجاري.

وكشف “لمعلم” عن الخبر من خلال نشره لصورة من كواليس الكليب الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، بعدما شوق متابعيه لإعلانه عن مفاجأة جديدة عبر خاصية الستوري.

ووقع اختيار سعد هذه المرة على فرقة “الهواريات” الشعبية من أجل إبراز جانب آخر من التراث المغربي، وقد عمد إلى مزج هذا اللون التراثي المغربي مع موسيقى الجاز، حسب ما صرح به سابقا في مقابلات تلفزيونية.

واختار لمجرد المخرج عبد الرفيع العبديوي من أجل إخراج هذا العمل التراثي على طريقة الفيديو كليب، الذي جرى تصويره بمراكش.

ويأتي هذا العمل الجديد للفنان سعد لمجر بعد شهرين من إصدراه العمل الغنائي “لوجه الثاني”، الذي جمعه بالفنان زهير البهاوي، والذي تجاوزت نسبة مشاهدته على اليوتيوب ال 80 مليون مشاهدة.

ع. م