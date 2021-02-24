المرشدون السياحيون يتحملون تبعات ركود القطاع

منذ تفشي الأزمة الصحية، غادر السياح الأجانب المدينة الحمراء كغيرها من المدن، مما أثار استياء المرشدين السياحيين الذين أضحوا يعانون من تداعيات هذا الوضع ويتساءلون عن مستقبل هذه الصناعة التي تتخبط في أزمة خانقة جراء جائحة كورونا .

ومع ذلك، وبالموازاة مع حملة التلقيح التي تسير وفق مسارها الصحيح، بدأت بوادر الانتعاش تعم القطاع . وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين لجهة مراكش – آسفي، عبد الصادق قديمي، أن النشاط السياحي بالمدينة الحمراء، التي تتموقع إلى جانب وجهات سياحية أخرى ذات صيت عالمي، قد وصل إلى مرحلة التوقف الكلي، مضيفا أن مهنيي القطاع، ولا سيما المرشدين السياحيين، ما زالوا يعانون من تداعيات الوباء.

وقال إن جهة مراكش-آسفي تظل قطبا سياحيا وثقافيا بامتياز ، مؤكدا أن عام 2020 لم يكن عاما سهلا بالنسبة للمرشدين السياحيين في الجهة حيث تجمد نشاطهم تماما.

ومع ذلك، أكد رئيس الجمعية أن هناك آفاقا إيجابية واعدة لإنعاش النشاط السياحي في عام 2021، خاصة مع إطلاق حملة التطعيم. وقال، في هذا الصدد، إن “المغرب كان دائما بلدا جذابا ووجهة أساسية في أعين العديد من السياح الأجانب”، منوها بالبدء الفعلي لحملات التطعيم الجماعية ضد كوفيد – 19.