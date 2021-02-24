هبوط لمؤشرات بورصة الدار البيضاء في بداية التداولات

سجلت بورصة الدار البيضاء عند بداية تداولاتها، اليوم (الأربعاء)، هبوطا على مستوى أداء المؤشرات، خاصة مؤشرها الرئيسي مازي الذي تراجع بـ 0,12 في المائة، إلى 11.368,62 نقطة.

كما انخفض مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,12 في المائة إلى 926,27 نقطة، وماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,12 في المائة إلى 9.244,89 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” تراجعا بـ 0,26 في المائة، مسجلا 10.401,25 نقطة، في حين هبط “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,38 في المائة، مستقرا في 9.700,09 نقطة.

من جهته، انخفض المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بـ 0,04 في المائة، مسجلا 866,97 نقطة.