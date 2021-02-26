صهريج يكشف فضيحة عقارية

وقعت سلطات البيضاء في موقف محرج، خلال اجتماع لتدارس إقامة مشروع صهريج تحت أرضي، لتخزين مياه الفيضانات في المدخل الجنوبي للمدينة في موقع ضاية “بوحنيك”، الواقع تحت مساحة خضراء، في التقاء شارع مكة وبداية الطريق السيار البيضاء مراكش، بعدما اتضح أن مقاولين وضعوا مطالب تحفيظ للأرض التي كان يفترض أنها من الأراضي المسترجعة من المعمرين منذ 1974.

وعلمت “الصباح” أن المشروع عرقل من قبل جيل جديد من المقاولين، الذين اغتنوا بأراضي المنطقة في عشر سنوات الأخيرة، بعدما حصلوا على صكوك ملكية يستعملونها في مواجهة مشاريع بنية تحتية، بذريعة ضرورة احترام مبدأ فصل السلط، في إشارة إلى أن وثائقها ما زالت موضوع دعاوى قضائية. ولم يتردد المقاولون، الذين وضعوا أيديهم على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة الشريفة قبل الحماية، سطا عليها معمرون، في اللجوء إلى القضاء لإفراغها من سكانها، لكن المحاكم رفضت مطالبهم بعدما تكفل منتخبون بمصاريف التقاضي وأتعاب المحامين.

وكشفت مصادر قضائية وجود فوضى عارمة في ملفات أراض تقع في الشريط الجنوبي لتراب جماعة عين الشق، بالنظر إلى أن الصكوك العقارية المنجزة إبان فترة الحماية أكدت أنها أراض للدولة الشريفة، كما ورد في الجريدة الرسمية عدد 991 لسنة 1917.

وكانت العقارات، موضوع القضايا المذكورة، ضمن الأراضي المسترجعة غير المحفظة، التي تم إغفالها من مساطر قانون المغربة، فتطاول عليها المطالبون بملكيتها كما هو الحال بالنسبة إلى المطلب رقم 22742 الذي استعمل في إنجاز شهادة استمرار الملكية بلفيف عدلي عرف تراجع أربعة شهود بسبب صحوة متأخرة للضمير.

ويوجد المشروع المائي المهم في أرض المطلب المذكور، الذي فاجأ السلطات بوجود ملاكين على الورق يرفعون دعاوى إفراغ ضد سكان يقطنونها منذ بداية الاستقلال، كما هو الحال بالنسبة إلى دوار الرحامنة ودوار “المقبرة” الذين أفلتوا من التشريد بعدما أصدرت المحاكم قرارات بعدم الاختصاص.

ولم تسلم أراضي الأوقاف بعين الشق من السطو، إذ أصبحت عقارات محبسة على الأضرحة ذات مطلب للملك الخاص تحت رقم 947.43، وطال السطو باستعمال وثائق مشبوهة كذلك أرض السوق الأسبوعي القديم وأرض موسم الفروسية التقليدية (المحرك)، بعدما ارتفع ثمنها بسبب وقوعها في امتداد حي كاليفورنيا.

وقدرت مصادر “الصباح” مساحة الأراضي المنهوبة بأكثر من 250 هكتارا لم تفلت منها إلا سبعة هكتارات بني عليها مجمع “كازا نيرشور” ومركز التكوين المهني بشارع القدس، فيما توزع الباقي على وافدين جدد على سوق العقار بالبيضاء.

واتهم برلماني عن المنطقة العدالة والتنمية، الذي يترأس الجماعة، بالتواطؤ مع لوبيات العقار، راجيا أن يترك الحزب الحاكم الجماعة، كما وجدها، في إشارة إلى أن “بيجيدي” سيجرد الجماعة من أراض وسيحرم سكانها من حلم التنمية والسكن اللائق.

ياسين قُطيب