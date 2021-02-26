الخدمات عن بعد … مطاعم البيضاء تتأقلم مع الجائحة

زبائن اعتادوا تذوق أطباقهم على “التيراس” المطل على البحر و”الفاست فود” كانت له الريادة

لجأت مجموعة من المطاعم، مضطرة، بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات للحد من تفشي وباء “كورونا”، إلى تقديم الخدمات عن بعد، من أجل الاستمرار في نشاطها ومواكبة التطورات والتغيرات التي فرضها الفيروس على العادات الاستهلاكية للمغاربة.

وإذا كانت بعض المطاعم، هيأت نفسها قبل “كورونا”، من خلال الانخراط في مواقع للطلب عن بعد، واستأنست بهذه النوعية من الخدمة الرقمية التي انتشرت عبر العالم، فإن البعض الآخر وجد نفسه “أميا” في المجال، ولم يتمكن من أن يكون في مستوى انتظارات زبائنه، وفضل وقف نشاطه تماما إلى أن ترفع السلطات قرار الإغلاق.

كاترين، صاحبة مطعم شهير ومعروف في كورنيش البيضاء، أقفلت محلها مع بداية انتشار الفيروس وفرض الحجر الصحي. وبعد شهور من التوقف التام عن العمل، سجلت فيه خسارات مهمة، حاولت أن تساير الموجة، فلجأت إلى نظام الخدمة عن بعد، لكنها لم تنجح في استقطاب الزبناء نهائيا. تقول، في اتصال مع “الصباح”: “تواصلت مع زبائني المعتادين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات وعبر البريد الإلكتروني، بعد أن أعددت قائمة أطعمة جديدة، وخفضت الأسعار، لكن الأغلبية الساحقة لم تستجب للخدمة عن بعد، لأنها تفضل تذوق أطباقها داخل المطعم، مرفوقة بقنينات النبيذ الغالية، خاصة أنه يتوفر على “تيراس” جميلة مطلة على البحر. إنهم يفضلون الخدمة عن بعد إذا كان الأمر يتعلق ب”فاست فود” أو أكلات خفيفة. أما بالنسبة إلى المطاعم الراقية فالأمر صعب، لأننا لا نبيع للزبون الأكل والمشروب فقط، بل المنظر والديكور والأجواء المصاحبة”.

من جهته، استطاع عزيز، مسير مطعم مختص في الأكل اللبناني، أن يعوض جزءا من خسارته، بعد أن قرر اللجوء إلى الخدمة عن بعد، بدل التوقف التام عن النشاط. اختار أن يقوم بالتسويق لها على الصفحة الخاصة بالمطعم على “إنستغرام»، وتمكن من استقطاب زبائن جدد، إلى جانب زبائنه المعتادين، بعد أن لجأ إلى «السبونسورينغ» والإشهار عبر منصات التواصل الاجتماعي. يقول في اتصال مع «الصباح»: «اشتغلنا جيدا عن بعد. جندت طاقمي كله من أجل تقديم خدمة في مستوى تطلعات الزبائن. في البداية كان الأمر صعبا لأننا لم نتعود على هذه الطريقة في العمل، لكن بعد ذلك، استأنسنا بالأمر، خاصة بعد أن لاحظنا ارتفاع الطلبيات. لكن تبقى الثقافة السائدة للمستهلك المغربي، هي الأكل في المكان عينه والاستمتاع بالرفقة الطيبة والأجواء الممتعة خارج نطاق البيت أو المكتب”.

نورا الفواري