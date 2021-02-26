قرعة “كان” الفتيان اليوم بالرباط

تسحب اليوم (الأربعاء) بالرباط قرعة كأس إفريقيا للفتيان، المزمع إقامتها بداية من 13 مارس المقبل، إلى غاية 31 من الشهر ذاته، بملاعب البشير بالمحمدية، ومولاي الحسن بالرباط، والملعب البلدي بالقنيطرة.

وسيشرف على القرعة التي ستنطلق بداية من الثانية، سامسون أدامو، مدير المسابقات داخل “كاف”، وستنقل أطوارها على الموقع الرسمي للكنفدرالية.

وتشارك في هذه النسخة للكأس القارية، منتخبات المغرب والجزائر، عن شمال إفريقيا، وكوت ديفوار ونيجيريا ومالي والسنغال عن المنطقة الغربية، وزامبيا وجنوب إفريقيا، عن المنطقة الجنوبية، وأوغندا وتنزانيا عن المنطقة الشرقية، إضافة إلى الكامرون والكونغو، اللذين يمثلان المنطقة الوسطى.

واختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، منتخبي الكامرون والكونغو لتمثيل منطقة إفريقيا الوسطى، في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، بناء على نتائجهما في الدورة الأخيرة، نظرا لغياب أي منظم لتصفيات منطقة إفريقيا الوسطى.

ن. ك