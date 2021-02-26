توخيل: أتحمل مسؤولية زياش

تحمل توماس توخيل، مدرب تشيلسي، مسؤولية عدم حصول الدولي المغربي حكيم زياش، على دقائق كافية من اللعب في الفترة الأخيرة.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي، نهاية الأسبوع “إنها مسؤوليتي وقراري، بالنسبة لزياش وعدد آخر من اللاعبين. هناك العديد من القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها، إنه أمر جيد لأنه يعني أننا نتمتع بالجودة”.

وأضاف توخيل “هذا يعني أن الدولي المغربي يعاني في هذه اللحظة، أستطيع تفهم ذلك، لكنها مسؤوليتي”.

وختم ” أعرف أن زياش لا يستطيع استعراض قدراته أكثر، لكن عندما أنظر للتناغم وبرنامج المباريات في الأيام المقبلة، أنا متأكد أننا سنحتاج لجميع لاعبينا”.

ويمر تشيلسي بفترة مميزة على صعيد النتائج منذ قدوم توخيل، الذي استلم المهمة قبل 4 أسابيع، خلفا للمدرب المقال فرانك لامبارد، لكن زياش دائما ما يلازم دكة البدلاء منذ قدوم المدرب الألماني.

ن. ك