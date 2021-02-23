خنيفرة: أزيد من 32 ألف و938 مستفيد من عملية التلقيح

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح على مستوى إقليم خنيفرة 32 ألف و938 مستفيدا منهم 52 مستفيدا من الجرعة الثانية.

وقال إدريس الغزالي، المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بخنيفرة، اليوم الثلاثاء أنه منذ انطلاق حملة التلقيح تم تطعيم زهاء حوالي 32 ألف و938 مستفيدا ، معتبرا هذه الانطلاقة ممتازة وناجحة.

وأضاف أن عملية التلقيح في العالم القروي، على غرار الوسط الحضري، تمر في ظروف جيدة للغاية ويتلقى المواطنون الجرعات الخاصة بهم في أحسن الظروف ، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة 45 مركزا للتلقيح بالوسطين الحضري والقروي بالإقليم.

وأوضح بهذه المناسبة أن 52 شخص استفادوا من الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد -19بالنسبة للفئات المستهدفة ٬ والتي تمر في ظروف جيدة وفي تنظيم محكم وفق البروتوكول المحدد .

وأشاد الغزالي بانخراط الأطر الصحية والطبية التي تسهر على هذه العملية، وكذا السلطات الإقليمية لخنيفرة ٬ ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح في الموعد المحدد لها لكونها ضرورية للحصول على مناعة كاملة ضد الفيروس .