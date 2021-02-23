كورونا…446 حالة إصابة جديدة و808 حالة شفاء و15 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و808 حالة شفاء، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح مليونين و635 و859 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 31 ألف و232، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 481 ألف و709 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 466 ألف و105 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 8، 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8574 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (266)، والرباط- سلا-القنيطرة (56)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (51)، والشرق (18)، ومراكش-اسفي (18)، وسوس ماسة (8)، ودرعة-تافيلالت (7)، والداخلة-وادي الذهب (7)، وبني ملال-اخنبفرة (4)، وفاس-مكناس (4)، وكلمبم-واد نون (3).

أما على مستوى الوفيات، فتم تسجيل 4 حالات بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة، و3 حالات بجهة الشرق، و2 حالات بجهة الدارالبيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهة مراكش-اسفي وجهة درعة-تافيلالت..

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2، 1325 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 7030 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 66 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 440 حالة، 33 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و262 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.