أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “الأظرفة السمينة تفجر مديرية الأدوية” و”منع ولد الرشيد من الترشح”، ثم الصفحة الاقتصادية بعنوان “التجارة عن بعد…الثقة في التكنولوجيا”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “رشوة بفواتير مزورة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “برمجة عسيرة للرجاء وبركان”.