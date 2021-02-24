انتحال صفة الريحاني يخرجها عن صمتها

خرجت الممثلة هدى الريحاني، عن صمتها، للتعبير عن استياءه من أشخاص ينتحلون صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي سيما “إنستغرام”.

وأعربت الريحاني عن غضبها من التحدث باسمها على مواقع التواصل، وذلك من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، أرفقتها بصورة لحساب مزيف الذي يحمل اسمها والذي يتابعه أكثر من 90ألف متابع.

ويظهر من خلال الصورة التي نشرتها الريحاني أن الحساب المزيف، نشر مجموعة من الصور التي تخصها، رغم أنه لا علاقة لها به، وهو ما أثار استيائها وغضبها.

وجاء في التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين “دابا بحال هاد الناس، شنو خاص يدار معاهم؟ انتحال الشخصية”.

يشار إلى أن الريحاني تطل على جمهورها ومتابعيها من خلال برنامج “لالة العروسة” التي تكلفت بتقديمه.

إ.ر