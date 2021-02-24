شيك يفضح تلاعبات عقارية بالجديدة

قضايا رائجة أمام المحكمة كشفت حقيقة شركات مدنية عقارية واحتيالها على القانون

إعداد : مصطفى لطفي

فضحت معركة قانونية يخوضها مالك مصحة منذ أزيد من سنة، ضد مسيري شركات مدنية عقارية بالجديدة، لاستخلاص ديونه، التي تتجاوز 800 مليون، من مساهم فيها فارق الحياة، استغلال هذه الشركات في إنجاز مشاريع عقارية وتفويتها للمواطنين، في خرق كبير للقانون، كما كشفت عن ارتباك في محاكم الجديدة بخصوص طلبات تقدم بها مالك المصحة لإجراء حجوزات تحفظية على حصص الراحل في عقارات الشركات المعنية، إذ في كل مرة يؤيد طلبه، يتم التشطيب عليها، تحت ذريعة استقلالية الذمة المالية للشركات المدنية العقارية عن الذمم المالية للمساهمين فيها بشكل مخالف للقانون.

بدأت القصة بشكاية مالك المصحة بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بالجديدة، يقضي بالتشطيب على الحجوزات التحفظية على حصص مالك الشيك الراحل في عقارات تابعة لعدد من الشركات المدنية العقارية، اتهم فيها “مافيا العقار” بالتواطؤ مع ورثة صاحب الشيك لحرمانه من استخلاص أمواله، من خلال سياسة تواطؤات وتلاعبات وصلت حد تقديم شكاية ضده بتهمة الخيانة والتزوير في الشيك.

وأكد صاحب الشكاية أنه رغم تنازل الورثة عن جميع شكاياتهم وتعرضاتهم من أجل الزور، ما ينم عن صحة الدين وثبوته، فإن قرار المحكمة برفع الحجوزات التحفظية دون مراعاة حقوق الدائن وأحقيته في استيفائها، يثير العديد من الإشكالات ويزعزع ثقة المواطن في القضاء.

ورطة الشركات

رغم أن القانون عرف الشركات المدنية العقارية بأنها تتأسس على عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء قطعة أرضية من أجل استغلالها مدنيا وعلى وجه شخصي بتجزئتها والسكن فيها، إلا أنه على أرض الواقع، تحولت إلى شركات تجارية في خرق سافر للقانون، إذ بذل بناء العقار بشكل تضامني تحول إلى إقامات سكنية وعمارات تفوت شققها للمواطنين بمبالغ مالية مهمة مقابل وصولات، ويستغل مسيرو الشركات أموال المواطنين في تمويل عمليات البناء، على أن يتم تسجيلهم في النظام الأساسي للشركات في ما بعد، بصفتهم مؤسسين لها بعد نهاية الورش.

وبحكم قناعة المسيرين بخرقهم القانون تفادوا تحرير عقود تفويت الشقق لدى الموثقين، كما ينص على ذلك القانون، تفاديا لافتضاح أمرهم، واكتفوا بمنح وصولات فقط للمستفيدين، إلى حين نهاية الأشغال وضمهم إلى الشركة لتسهيل إجراءات تحفيظ شققهم.

هذا التلاعب، أوقع محاكم الجديدة في ارتباك، إذ رغم أن القانون يعتبر الذمة المالية للشركاء غير مستقلة عن الذمة المالية للشركات المدنية العقارية، تم التحايل على القضاء وإيهامه أنه أمام شركات تجارية.

أصل الحكاية

تعود تفاصيل القضية إلى 15 غشت 2018، عندما تسلم مالك المصحة شيكا بقيمة 800 مليون من (م.ب) وهو شريك في عدد من الشركات المدنية العقارية بالجديدة، بعد معاملة تجارية بينهما، وبعد دفع الشيك رجع بعدم الأداء لعدم وجود مؤونة حسب شهادة البنك الصادرة في 24 شتنبر 2018.

وبادر مالك المصحة إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالبيضاء صدر إثرها، أمر للمدعى عليه بأن يؤدي مبلغ الشيك والفائدة القانونية من تاريخ 21 شتنبر 2018 إلى يوم التنفيذ.

وطعن (م.ب) بالتعرض في الأمر بالأداء، وعند مواجهة المحكمة التجارية بالبيضاء، الطرف المتعرض بالأجوبة المدلى بها لفائدة مالك المصحة، تنازل عن الطعن بالتعرض، وأصدرت المحكمة حكمها رقم 2412 بتاريخ 12 مارس 2019 قضى بتسجيل تنازل المدعي عن دعواه وتحميله الصائر، وبالتالي أصبح الأمر بالأداء مبرما بشكل نهائي.

شكاية كيدية بالتزوير

باشر مالك المصحة إجراءات تنفيذ الأمر بالأداء، إلا أن زوجة صاحب الشيك فاجأته بخبر وفاته، ولما واصل الإجراءات القانونية، حرضت جهات ورثة صاحب الشيك بتقييد شكاية ضد مالك المصحة بتهمة خيانة الأمانة وتزوير الشيك.

وفعلا، بتاريخ 8 نونبر 2019، رفعت زوجة الراحل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، شكاية ضد مالك المصحة من أجل الزور وخيانة الأمانة، وفتح لذلك ملف تحقيق عدد 253/2018. وبعد استنطاق الطرفين وإجراء مواجهة بينهما، تنازلت المشتكية عن الشكاية بمقتضى تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ فاتح مارس 2019، وبعد أسبوع من قرار التنازل، أصدر قاضي التحقيق الحكم بعدم قبول الشكاية.

وتوهم مالك المصحة أن الطريق أصبح سالكا لاستخلاص ديونه، إلا أنه صدم بعد إنجاز مفوض قضائي مكلف بتنفيذ الأمر بالأداء، محضر امتناع وأشار فيه إلى عدم وجود ما يحجز. وبعد فشل إجراءات التنفيذ المباشر وفشل محاولات حجز الأموال المنقولة للراحل وورثته من بعده، باشر مالك المصحة إجراءات الحجز التحفظي بشأن حصص الراحل في عدد من الشركات المدنية العقارية بالجديدة، التي يملك بها مجموعة من الأسهم، بناء على طلبات رفعت إلى رئيس المحكمة الابتدائية، الذي أصدر أوامر بالحجز التحفظي على أنصبة الراحل في عدد من الشركات المدنية العقارية، والبالغ عددها 13 شركة مساهم فيها بحصص.

وبعد تقييد مجموعة من الحجوز التحفظية المذكورة بملفات المحافظة العقارية، تقدمت الشركات المدنية المحجوز على حصص المحكوم عليها بها بطلبات، من أجل التشطيب على الحجوزات التحفظية المقضي بها، إلا أن مصيرها كان عدم القبول ورفض الطلب.

طعن وطعن مضاد

طعنت الشركات المعنية في الأحكام، فاستجابت محكمة الاستئناف لطلبها، وقضت بإلغاء الأحكام الابتدائية، القاضية برفض وعدم قبول التشطيب على الحجوزات التحفظية، وحكمت تصديا بالتشطيب عليها، ما دفع دفاع مالك المصحة إلى الطعن فيها بالنقض.

إلا أنه خلال اطلاع دفاع مالك المصحة على الوثائق المدلى بها، من قبل الشركات المدنية العقارية المحجوز على حصص الراحل بها، تم اكتشاف أن مسيريها بعد وفاة شريكهم (م.ب)، بتواطؤ مع ورثته، قاموا بصنع وثائق، منها عقود تفويت ومحضر جمع عام استثنائي بمقتضاها تم تفويت حصص الراحل بشكل تدليسي.

وتم الطعن في الوثائق المذكورة، أي عقد تفويت الحصص بتاريخ 3 يناير 2017، ومحضر جمع عام استثنائي، يحمل التاريخ نفسه، عبر طلب بطلانها بمقتضى مقال دعوى عقارية فتحت لها بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الملف العقاري رقم 316/1404/2019، وتمسك دفاع مالك المصحة في هذه الدعوى بالتأكيد على أن الوثائق المطعون فيها مخالفة لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ومخالفة لمقتضيات الفصلين 66 و67 من القانون العقاري، ومخالفة لمقتضيات المادة 61 من من مدونة الضرائب، وأن الغاية من هذا التفويت التهرب الضريبي وإضعاف الذمة المالية للشركات المدنية العقارية المذكورة وإفراغ الحجز التحفظي على حصص المحكوم عليه من جدوى وغاية رفع مقال الدعوى.

وقضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، برفض الطلب، دون أن تناقش أوجه الطعن المتمسك بها، خاصة في ما يتعلق بتأكيد أن الوثائق المطعون فيها مخالفة للقانون. ومن المفاجآت حسب الحكم المذكور، أن المدعى عليها تقدمت بطلب مضاد لرفع الحجز التحفظي المفروض على حصص الراحل ، استجابت له المحكمة بمقتضى الحكم سالف الذكر بتاريخ 3 دجنبر 2019 بقبول المقال المضاد ورفع الحجز التحفظي مع النفاذ المعجل، وهو الحكم الذي أثار الاستغراب، بحكم أنه لم يسبق لأي محكمة ابتدائية أن أصدرت حكما في نزاع عقاري مع النفاذ المعجل، وتم الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور في الملف العقاري عدد 316/2019.

قرارات تدليسية

وفي خضم هذه المعارك القضائية، تقدم دفاع مالك المصحة بطلب تحويل الحجوزات التحفظية العقارية، المفروضة على حصص صاحب الشيك المتوفى بإحدى الشركات العقارية المدنية، إلى حجز تنفيذي، فصدر حكم يقضي بتعذر التنفيذ بسبب إدلاء مسيري الشركة بحكم رفع الحجز التحفظي المشمول بالنفاذ المعجل.

إن التصرفات التي بمقتضاها فوتوا حصص الراحل (م.ب) في الرسوم العقارية للشركات المدنية سالفة الذكر، تبقى تصرفات تدليسية بامتياز فضحتها تقارير خبرات، واحدة أنجزت في 2019، تؤكد أن نصيب صاحب الشيك المتوفى في الرسم العقاري لشركة مدنية عقارية واحدة، يتجاوز 450 مليونا، وهو ما يتناقض مع وثائق تفويت الحصص المطعون فيها بالبطلان، التي تشير إلى أن حصته لا تتجاوز 5000 درهم فقط، في حين تؤكد خبرة أخرى أنجزت في 20 أبريل 2020، أن نصيب الراحل في الرسم العقاري لشركتين مدنيتين عقاريتين يتجاوز 15 مليونا و459 ألف درهم، في حين حددتها الوثائق المطعون فيها في 2500 درهم فقط.

وبالطريقة التدليسية نفسها، تم تفويت حصصه بعد وفاته في باقي الشركات المدنية العقارية، وهو ما منع المشتكي من الوصول إلى حقه في تنفيذ الحكم بالأداء، ما دفع إلى المطالبة بفتح تحقيق مع المتورطين.