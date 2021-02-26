كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

ذكرت قناة الرياضية أنها سجلت عددا قياسيا من المتابعين، الذين شاهدوا مباراة الاتحاد المنستيري والرجاء الرياضي، الأحد الماضي، لحساب إياب الدور ما قبل مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

وبلغ عدد الذين تابعوا المباراة مباشرة، أربعة ملايين، وهو رقم قياسي لم تحققه القناة من قبل.

نهضة الزمامرة

كشفت مصادر “الصباح” أن الحالة الصحية لعبد الصمد المباركي، لاعب نهضة الزمامرة، تحسنت، ومن المقرر أن يشارك في المباراة المقبلة أمام حسنية أكادير، المقررة السبت المقبل، خلال الدورة الثامنة من البطولة.

وغاب المباركي عن المباراتين السابقتين أمام الدفاع الحسني الجديدي والوداد الرياضي بسبب الإصابة، علما أنه لم يشارك في أي مباراة قبل توقف منافسات البطولة.

الجيش الملكي

يخضع لاعبو الجيش الملكي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، غدا (الخميس)، قبل مواجهة شباب المحمدية، بعد غد (الجمعة)، بملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله، لحساب الدورة الثامنة من منافسات البطولة.

في المقابل، مازال عادل بوسيف، المعالج الطبيعي للجيش الملكي، يخضع للحجر الصحي منذ أسبوعين، بسبب إصابته بفيروس كورونا، قبل مباراة الرجاء الرياضي.

الفتح الرياضي

يغيب سعد أيت الخرصة، لاعب الفتح الرياضي، عن المباراة التي تجمع فريقه بأولمبيك آسفي الأحد المقبل، لحساب الجولة الثامنة من منافسات البطولة الوطنية، بعد جمعه أربعة إنذارات، آخرها في مباراة يوسفية برشيد، السبت الماضي.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب الليبي أنيس سالتو، عدم وجود مشاكل صحية لديه، وسيكون حاضرا في مباراة آسفي.

شباب المحمدية

واصل شباب المحمدية صرف منح لاعبيه مباشرة بعد نهاية المباريات، لتحفيزهم، بناء على اتفاق سابق مع الرئيس هشام أيت منة.

وأوضحت مصادر من الفريق إن اللاعبين تسلموا منحة التعادل مع نهضة بركان مباشرة بعد وصولهم إلى المحمدية، مشيرا إلى أن موضوع المنح يخضع لسلم خاص، تم تحديده قبل بداية الموسم.