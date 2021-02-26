“كاف” تتمسك بموعد انتخاب رئيسها

تتحدى كورونا المتحور ومصدر مسؤول: الوفد الجنوب الإفريقي حاضر

تتمسك الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” بموعد انتخاب رئيسها في 12 مارس المقبل في الرباط، بعدما حامت الشكوك حول إمكانية تأجيل الجمع العام الانتخابي، بسبب كورونا المتحور، المتفشي في جنوب إفريقيا.

وبدت “كاف” غير مستعدة للتأجيل، عندما حددت الشروط المتعلقة بحضور الصحافيين، من أجل تغطية الجمع العام الانتخابي في العاصمة المغربية.

وحددت الخلية الإعلامية، الاثنين المقبل، تاريخ التوصل بطلبات الصحافيين، الراغبين في تغطية الجمعية العمومية ال45 ل”كاف”، قبل منح الاعتمادات لعدد محدود، كما طالبت السلطات المغربية بضرورة تمكين الصحافيين المعتمدين من تأشيرات الدخول إلى المغرب.

وبخصوص إمكانية غياب الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي، المرشح الأبرز لخلافة أحمد أحمد على رأس جهاز “كاف”، إلى جانب الموريتاني أحمد ولد يحيى، أكد مصدر مسؤول، أن حضور الوفد الجنوب الإفريقي وارد، بما أنه لن يتعدى أربعة أفراد على أكثر تقدير، مشيرا إلى إمكانية حضور المترشح الجنوب الإفريقي موتسيبي ومرافقيه عبر فرنسا، أو أي بلد آخر.

وحسب المصدر نفسه، فإن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيتدارس، اليوم (الأربعاء)، كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالجمع العام الانتخابي ل”كاف”، فضلا عن مواضيع أخرى تتعلق بكيفية تطوير الكرة الإفريقية.

عيسى الكامحي