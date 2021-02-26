الأشبال … 35 مليونا للتتويج

رفعت جامعة كرة القدم منحة الأشبال للتتويج بلقب كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا بموريتانيا إلى 35 مليونا، بعد أن حددتها في البداية في 25.

وتسعى الجامعة من خلال رفع المنحة إلى تحفيز أشبال المدرب عبوب زكرياء على التتويج باللقب.

وفاز المنتخب في المباراة الأولى على غامبيا بهدف لصفر، وتعادل في المباراة الثانية أمام غانا بدون أهداف، قبل أن يتفوق على تنزانيا في المواجهة الثالثة بثلاثة أهداف لصفر، ضامنا تربعه على رأس المجموعة، وحاجزا بطاقة العبور إلى دور الربع، الذي سيواجه خلاله تونس، بعد غد (الجمعة).

نور الدين الكرف