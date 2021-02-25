الوداد يحرج “كاف”

اختار ملعبا ثانيا لمباراة كايزر شيفز ويواجه بيترو أتلتيكو اليوم

اختار مسؤولو الوداد الرياضي ملعب 4 غشت بواغادوغو ببوركينا فاسو، لاستقبال كايزر شيفز الجنوب إفريقي، الأحد المقبل، لحساب الجولة الأولى من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

ووضعت الجامعة الملكية لكرة القدم، ثلاثة ملاعب تحت تصرف الفريق الأحمر، مباشرة بعدما منحت الكنفدرالية الإفريقية للوداد 24 ساعة، انتهت ليلة أول أمس (الأحد)، من أجل اختيار ملعب يستقبل فيه منافسه الجنوب إفريقي، الذي رفضت السلطات المغربية دخوله التراب الوطني، بسبب منع الرحلات القادمة من هذا البلد، الذي يشهد انتشارا للسلالة المتحورة من كورونا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الوداد من جنوب إفريقيا إلى بوركينا فاسو، بعد الحسم في موضوع التأشيرات والتصريح الرسمي بولوج التراب البوركينابي، وهي الإجراءات التي باشرتها إدارة الفريق، منذ أول أمس (الأحد)، لتفادي أي مشاكل في اللحظات الأخيرة. وسبق للفريق البيضاوي، ممثل المغرب الوحيد في عصبة الأبطال، اللعب في ملعب 4 غشت بواغادوغو، في 2004، حين واجه الثقب البوركينابي في الدور الأول من كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف»، وفاز عليه بهدف لصفر.

وأبلغت الكنفدرالية الإفريقية كايزر شيفز بالمستجد، وطالبته بالتنقل لواغادوغو قبل المباراة المقررة الأحد المقبل.

وفي السياق نفسه، يستهل الوداد مشواره في مجموعات العصبة، اليوم (الثلاثاء)، حين يواجه بيترو أتلتيكو الأنغولي، في الثانية، لحساب الجولة الثانية من مجموعات العصبة، وهي المباراة التي تنقلها بي إن سبور 8.

وسيواجه الوداد ممثل أنغولا مكتمل الصفوف، ومنتشيا بالفوز على الفتح الرياضي أخيرا بالبطولة، واعتلاءه الصدارة، مستغلا تعادل الرجاء بالرباط أمام الجيش الملكي (1-1)، لحساب الدورة السابعة.

بالمقابل، يدخل بيترو أتلتيكو المباراة، بمرارة الخسارة في أول مواجهة في مجموعات العصبة، بملعب حوريا كوناكري الغيني بهدفين لصفر، وهزيمة أخرى في الدوري أمام سبورتينغ دو كابيندا بثلاثة أهداف لصفر، قبل أن يفوز السبت الماضي على فيروفيارو دو هواميو بثلاثية في الدوري نفسه.

ع. د