كورونا يربك تصفيات “أفرو باسكيت”

أربك فيروس “كورونا” المستجد تصفيات كأس إفريقيا لكرة السلة، المقامة حاليا بالمنستير التونسية.

واضطرت اللجنة المنظمة إلى تأجيل المباراة التي كانت ستجمع أول أمس (السبت)، المنتخب الوطني بنظيره الأوغندي، لحساب اليوم الثاني من المنافسة.

وأثبتت الكشوفات التي خضع إليها المنتخب الأوغندي، إصابة ثلاثة لاعبين من صفوفه بالفيروس، ما دفع اللجنة المنظمة إلى وضع مجموع لاعبيه في الحجر الصحي.

وأكد مصطفى أوراش، رئيس جامعة السلة، أن المنافسة ستستمر، مع تأجيل مباريات أوغندا، وسيعرض الموضوع على الاتحاد الدولي للعبة.

وكشف أوراش، في تصريح ل”الصباح”، أن المنتخب الوطني سيواجه مصر أمس (الأحد)، بعد أن ضمن بشكل كبير تأهله إلى النهائيات، وقال”إذا فزنا على مصر سنتصدر مجموعتنا، وفي حال الهزيمة، سيكون علينا انتظار قرار الاتحاد الدولي، وأعتقد أنه سيكون في صالحنا”.

وفاز المنتخب الوطني في المباراة الأولى، على الرأس الأخضر، لحساب تصفيات المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك مصر.

نور الدين الكرف