افتتاح ونهائي “كان” الفتيان بالرباط

الفتح شرع في إجراء إصلاحات بمرافق ملعب مولاي الحسن

حسمت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم رفقة الجامعة الملكية في احتضان ملعب مولاي الحسن بالرباط، المباراتين الافتتاحية والنهائية لنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 13 و31 مارس المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن «كاف» قررت إجراء المباراتين المذكورتين بملعب مولاي الحسن، بعد أن وقفت على المرافق التي تتضمنها الملاعب الثلاثة المخصصة لاحتضان هذه التظاهرة، ويتعلق الأمر بملعبي البشير بالمحمدية والأب جيكو بالرباط، إلى جانب ملعب الفتح الرياضي.

وشرع الفتح الرياضي في إجراء إصلاحات على بعض المرافق الخاصة بملعب مولاي الحسن، في مقدمتها وضع قاعة خاصة بفحص المنشطات، بعد أن تضمن التقرير الأخير للكنفدرالية الإفريقية ملاحظات بهذا الشأن، وطلب من جامعة الكرة تخصيص قاعة للمنشطات في الملاعب الثلاثة.

كما استغل الفريق الرباطي الفرصة لإجراء إصلاحات على مستودعات ملابس اللاعبين، في الوقت الذي استحسنت «كاف» وجود مقصورات بالملعب، ستمكن من عزل أعضائها والضيوف، في الوقت الذي قررت عدم حضور الجمهور، مع إمكانية السماح بحضور بعض وسائل الإعلام، كما هو الشأن بالنسبة لنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة بموريتانيا.

وبخصوص قرعة النهائيات، لم تحسم «كاف» وجامعة الكرة في موعد إجرائها، غير أنه من المقرر أن تجرى الأسبوع المقبل بالقاهرة، بالنظر إلى انشغال لجنة المسابقات بالكنفدرالية الإفريقية بنهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة، كما أنها تنتظر التنسيق مع المسؤولين المغاربة بهذا الشأن، للحسم فيها بشكل نهائي.

صلاح الدين محسن