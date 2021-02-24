“الواف” يؤزم بني ملال

ألحق الوداد الفاسي الهزيمة السادسة بضيفه رجاء بني ملال، أول أمس (السبت)، بملعب الحسن الثاني، لحساب الدورة 11 من بطولة القسم الثاني.

وأصبح الفريق الملالي أكثر فرق القسم الثاني انهزاما، محتلا الرتبة 13 برصيد 13 نقطة.

وسجل للوداد الفاسي هدف الفوز الوحيد، عدنان السويس، في الدقيقة 20، رافعا رصيد فريقه إلى 13 نقطة متساويا مع منافسه رجاء بني ملال.

وأهدر مهاجمو رجاء بني ملال مجموعة من المحاولات، خصوصا في الشوط الثاني، عن طريق عبد الغفور مهري وعبد الصمد إمعيش ومحمد حمزة حجار.

ولم يستطع الوداد الفاسي تأهيل لاعبيه الجدد الملتحقين بالفريق خلال “الميركاتو” الأخير، وهم إسماعيل جاهور ووسام البركة ودومينيك اندرسون والحارس مراد إيزم.

وقال عبد الرحيم شكيليط، مدرب وداد فاس، إنه سعيد بتمكن لاعبيه من الحفاظ على تقدمهم، مبرزا أن ذلك يدل على تركيزهم الجيد خلال المواجهة.

وأضاف شكيليط في تصريح بعد المباراة، أن الفوز سيساعد فريقه على الرفع من معنوياته، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في الدورات المقبلة.

خالد المعمري (فاس)