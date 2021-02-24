أزمة الملعب تشرد 200 طفل ببنسليمان

بات أزيد من 200 طفل مضطرين للتوقف عن الممارسة، بسبب أزمة ملاعب ببنسليمان.

ومنعت جمعية مدرسة حسنية بنسليمان، التي يمارس ضمنها الأطفال، من ولوج الملعب، بعد شجار بين رئيس المدرسة، وحارس الملعب، قبل تسوية الخلاف بصلح.

وقال سهيل الهاني، رئيس الجمعية، «وقع فعلا سوء تفاهم مع الحارس، لكن تمت تسوية الخلاف وديا، وقدمنا اعتذارا لمندوبية وزارة الشباب والرياضة والثقافة، لكن فوجئا باستمرار المنع، وتخفيض عدد الحصص من أربع إلى حصتين في الأسبوع، وهو أمر غير كاف».

وأضاف الهاني “إذا كان هناك خلاف مع الحارس، أو بعض أطر المندوبية، فما هو ذنب الأطفال الذين باتوا مهددين بالتوقف عن الممارسة. أصبحنا نتدرب بفضاء مترب، مليء بالأحجار والأتربة، ما أدى إلى إصابة طفل في عينيه، وبالتالي على الجميع تحمل مسؤوليته”.

وأكد الهاني «نؤدي أجور سبعة أطر، يعيلون أسرا، ولديهم التزامات، ونؤطر 200 طفل، ضمنهم موهوبون سيكون لهم شأن كبير. كما حصلنا على الاعتماد من الوزارة الأسبوع الماضي، لذا على الجميع تحمل مسؤوليته، فإذا كان الهدف هو تشجيع الرياضة في مدينة ليس لها أي متنفس آخر، فليس بهذه الطريقة”.

وأضاف «لا أحمل المسؤولية لأي طرف، وليس لدي خلاف مع أي شخص، وإذا كان هناك خلاف معي، فأنا مستعد لتحمل المسؤولية، بل إنني اعتذرت رسميا، وتمت تسوية الخلاف، لكن ليس هناك مبرر لمعاقبة أطفال أبرياء، ومنعهم من ممارسة الرياضة”.

وفي الجهة المقابلة، برر مسؤول بنيابة وزارة الشباب والرياضة، قرار تخفيض حصص المدرسة، بعدة اعتبارات، أولها الضغط الكبير الذي يعرفه الملعب، واعتداء رئيسها على حارس الملعب، ومحاولة اقتحامه المنشأة الرياضية دون ترخيص.

وتتخوف مدرسة حسنية بنسليمان من إغلاق الملعب، الذي سيخضع لإصلاحات في مارس المقبل.

كمال الشمسي (بنسليمان)