كورونا يستنفر “كاف”

الكنفدرالية تتجه إلى إلزام أندية جنوب إفريقية باختيار ملاعب محايدة

اضطرت لجنة المسابقات بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، إلى طلب اجتماع عاجل مع أندية جنوب إفريقيا، المشاركة في عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية، بغية إيجاد مخرج لأزمة رفض الدول الإفريقية استقبالها، بسبب انتشار السلالة المتحورة من كورونا في هذا البلد.

وإلى جانب تونس والمغرب وأنغولا ومصر، انضافت الجزائر أول أمس (الخميس)، إلى الرافضين لاستقبال الفرق الجنوب إفريقية، وهو ما استدعى تأجيل مباراة جديدة في مجموعات العصبة، كان من المقرر أن تجمع شباب بلوزداد وماميلودي صانداونز.

وستبحث الكنفدرالية عن حل لأزمة فرق جنوب إفريقيا، إذ سيتم إجبارها على اختيار بلد لاستقبال مبارياتها، والقبول بإجراء مباريات الإياب في ملعب محايد أيضا، بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية.

وأربكت كثرة التأجيلات برنامج مباريات العصبة وكأس «كاف»، وهو ما استدعى استنفارا داخل لجنة المسابقات، التي وجدت نفسها مضطرة لدراسة رسائل متعددة من الفرق في الموضوع نفسه.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة نفسها قرارا بخصوص الموضوع، نهاية الأسبوع الجاري، من أجل تحديد مصير المباريات.

وسبق للمغرب أن رفض استضافة كايزر شيفز، منافس الوداد للسبب ذاته، ما وضع “كاف” في مأزق، فيما تراجعت مصر عن استضافة المباراة، بعد تغيير موعدها من أمس (الجمعة)، إلى غاية 28 من الشهر الجاري.

العقيد درغام ونور الدين الكرف