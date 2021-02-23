كواليس الفرق

الوداد الرياضي

يسافر الوداد الرياضي إلى دبي، اليوم (السبت)، بعد إجراء حصة تدريبية، على أن يقضي ست ساعات بالإمارات، قبل السفر مجددا إلى أنغولا، للوصول صباح غد (الأحد)، لمواجهة بيترو أتلتيكو الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا. ومن المنتظر أن يجري كل أعضاء بعثة الوداد، فحوصات الكشف عن كورونا، فور وصولهم للأراضي الأنغولية، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

الرجاء الرياضي

حفز أعضاء بمكتب الرجاء الرياضي، لاعبي الفريق، بغية تحقيق التأهل من تونس، على حساب الاتحاد المنستيري، لمجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف»، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غدا (الأحد).

ووعد مسؤولو الفريق الأخضر اللاعبين، بنيل ما تبقى من مستحقاتهم العالقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحفيزهم على تحقيق نتائج جيدة.

اتحاد طنجة

فاز اتحاد طنجة في مباراة إعدادية، أول أمس (الخميس)، على نادي رجاء موح باكو، بأربعة أهداف لصفر، استعدادا للمباريات المقبلة من البطولة.

وسجل أهداف طنجة، أيوب الجرفي وخالد الصروخ ونعمان أعراب ويوسف أنور، كما منح المدرب إدريس المرابط فرصة للاعبين شباب لاختبار إمكانياتهم.

الفتح الرياضي

زارت لجنة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملعب مولاي الحسن بالرباط، صباح أمس (الجمعة)، للوقوف على الإصلاحات الجارية بمرافق الملعب، المقرر أن يحتضن افتتاح ونهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وعلمت «الصباح»، أن حمزة الحجوي، رئيس الفتح الرياضي، أشرف على الزيارة التي قام بها الوفد الجامعي، وأطلعهم على أهم المرافق التي يتم إصلاحها.

نهضة بركان

كشفت مصادر من نهضة بركان أن مصير المدرب طارق السكتيوي على رأس الطاقم التقني للفريق يتوقف على نتيجة مباراة شباب المحمدية غدا (الأحد)، ضمن الدورة السابعة من البطولة.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه إضافة إلى تضيع النقاط في عدد من المباريات، سواء في نهاية الموسم الماضي، أو بداية الموسم الجاري، فإن المكتب المسير توصل بمعطيات حول تذمر بعض اللاعبين من أسلوب المدرب.