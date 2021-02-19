حجز 1976 قرصا مخدرا بمطار طنجة ابن بطوطة

تمكنت المصالح الجمركية العاملة بمطار طنجة ابن بطوطة، أمس الخميس، من حجز 1796 قرصا طبيا مخدرا.

وأفاد مصدر جمركي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر الجمارك العاملة بالمطار الدولي طنجة ابن بطوطة حجزت بحوزة مواطن مغربي جاء على متن رحلة جوية قادمة من مدريد ما مجموعه 1796 قرصا طبيا مخدرا يحمل الاسم التجاري “ريفوتريل 2 مغ”.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بتعميق البحث في القضية.

(و م ع)