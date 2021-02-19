افتتاح بورصة الدار البيضاء على انخفاض طفيف

سجلت بورصة الدار البيضاء في بداية تداولاتها، اليوم (الجمعة)، انخفاضا طفيفا في التداولات، وذلك بسبب الأداء السلبي لمؤشريها ، مازي وماديكس ، بخسارة 0,09 بالمائة لكل واحد منهما.

وهكذا سجل مؤشر مازي 11.557,57 نقطة، فيما سجل ماديكس 9.416,81 نقطة. كما خسر مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة) ، 0,07 في المائة، مسجلا 943,35 نقطة .

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية ، استقر مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ ، عند 10.584,47 نقطة ، في حين ارتفع ” إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,08 في المائة، إلى 9.947,60 نقطة .

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” 879,69 نقطة (ناقص 0,10 بالمائة).