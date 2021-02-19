أزيلال… إقبال مع بدء الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تتواصل بمدينة أزيلال الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19 بعد توسيعها لتشمل الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق، وذلك في أجواء تنظيمية وصحية ملائمة، وإقبال وانخراط مطرد من قبل الفئات المستهدفة، فيما شرعت المراكز الصحية بالإقليم اليوم (الجمعة) في تقديم الجرعة الثانية من اللقاح.

ففي المركز الصحي “تيشيبيت” التابع للمندوبية الإقليمية للصحة وسط مدينة أزيلال يتوافد يوميا عدد من المواطنين من الفئات المستهدفة للاستفادة من الحقنة الخاصة بالتلقيح، وذلك تحت إشراف أطر طبية وتمريضية مختصة، وفي تنسيق تام مع السلطات الإقليمية.

وتستهدف هذه الحملة على مستوى الأقليم أزيد من 36 ألف و8 آلاف من الساكنة التي يتجاوز سنها 17 سنة، وتم تحديد 75 محطة تلقيح ثابتة وأزيد من 457 نقطة تلقيح متنقلة. كما اتخدت مندوبية الصحة بازيلال وشركائها عدة إجراءات تتعلق بالحكامة الجيدة، علاوة على تنظيم وتوفير الموارد الضرورية بمختلف محطات التلقيح.

وقالت فاطمة الزهراء لعلو، الطبيبة الرئيسية في المركز الصحي “تيشيبيت” والمشرفة على حملة التلقيح به، إن هذه العملية تجري في ظروف طبيعية وملائمة، وتتميز بالسلاسة والتنظيم المحكم، والإقبال المطرد للمواطنين على المراكز المخصصة للتلقيح بهذا الإقليم، وبحرص حثيث لاحترام المعايير الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا المستجد.

وأوضحت أن العملية يميزها تنظيم محكم ، يبدأ منذ مرحلة تسجيل اسم المستفيد مرورا بعملية التلقيح ومستلزماتها، ثم مرحلة مراقبة وضعه الصحي لمدة 15 دقيقة، للتأكد من عدم ظهور أعراض جانبية سريعة، تستلزم تدخلا طبيا مستعجلا وفوريا.