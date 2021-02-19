جرسيف…انطلاق أشغال مشاريع لتعزيز البنيات التحتية

أعطيت، أول أمس (الأربعاء) بجماعة لمريجة بإقليم جرسيف، انطلاقة مشاريع هامة لتعزيز ودعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وتقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي.

وأشرف حسن بن الماحي، عامل إقليم جرسيف، رفقة وفد هام، ضم على وجه الخصوص أحمد عزوزي، رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف، ومحمد استاتي، رئيس جماعة لمريجة القروية، على وضع الحجر الأساس لبناء داخلية بجماعة لمريجة، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالمجال القروي.

ويسعى هذا المشروع الذي خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بأكثر من 4.7 مليون درهم، بتمويل من عمالة جرسيف، إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتمكين تلاميذ هذه الجماعة من مواصلة الدراسة في ظروف جيدة، على أن تنتهي أشغال هذا المشروع بعد 12 شهرا.

ويتكون مشروع بناء الداخلية من طابق أرضي وطابق أول، يتضمنان مرقدين سيوفران ما مجموعه 120 سريرا، قاعة للصلاة، 03 مكاتب، مطعم، مطبخ، ومستودعين، إضافة إلى مرافق صحية.

وفي سياق متصل، أعطيت انطلاقة أشغال مشروع تزويد دواوير المزاود، نيف زيان، والكطارة، بذات الجماعة، بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي يتجاوز 1.8 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا برسم سنة 2020.