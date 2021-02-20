الحطاب: مستشهرون يتحكمون في الأعمال الرمضانية

غالبا ما يرتبط اسم الممثل عزيز الحطاب، بالأعمال الرمضانية، إذ يعتبر من الأسماء التي تطل على المغاربة خلال هذا الشهر، بأكثر من عمل، في الكثير من الأوقات. في هذه الدردشة، يوضح الحطاب أسباب مشاركته في الأعمال التلفزيونية التي غالبا ما تختار لتكون ضمن شبكة برامج رمضان، قبل أن يتحدث عن مواضيع أخرى. في ما يلي التفاصيل:

تعتبر من الأسماء التي غالبا ما تضمن مكانا لها في الأعمال الرمضانية، ما هو السر وراء ذلك؟

إلى حدود اليوم، لم تتضح بشكل رسمي لائحة الأعمال التي ستبث خلال رمضان المقبل، وإلى اليوم، لست متأكدا أنني سأكون من الأسماء التي ستطل على المغاربة خلال هذا الشهر.

شاركت في مسلسل من 30 حلقة يحمل عنوان “بنات العساس”، إلا أن الشركة المكلفة بتنفيذ الإنتاج، تجهل موعد بثه. وبالنسبة إلى “السيتكوم”، مازال فريق العمل لم يشرع في تصوير مشاهده.

هل يزعجك ارتباط اسمك بالأعمال الرمضانية؟

لا يزعجني ذلك، سيما أن نسب مشاهدة التلفزيون خلال رمضان ترتفع بشكل كبير جدا، وهو ما يتيح للفنان الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين.

كما أن المسؤولين عن اختيار وتحديد شبكة برامج القنوات الخاصة برمضان، يحرصون على اختيار أحسن الأعمال المنجزة، إذ يتوصلون بعدد من المسلسلات والسيتكومات، وينتقون الأفضل بالنسبة إليهم، وأيضا الأعمال التي ستقنع المستشهرين وتجذبهم، باعتبار أنهم غالبا ما يتحكمون في الأعمال الرمضانية.

ومن بين الأسباب التي لا تجعلني منزعجا من ارتباط اسمي بالأعمال الرمضانية، أن شركات الإنتاج وصناع الأعمال التلفزيونية يجتهدون من أجل عرض مشاريعهم خلال رمضان، وهو ما يجعل العمل مميزا وفي المستوى.

والشيء ذاته بالنسبة إلي، إذ أجتهد بدوري، باعتباري ممثلا، وأطور نفسي، لأكون أيضا من المشاركين في الأعمال الخاصة برمضان. وعلى العموم “مللي غادي نطلع للناس في راسهم غادي نبعد”، وأتمنى دائما أن أظل في المستوى.

هل لمست اختلافا أو تطورا بين الأعمال الرمضانية في العهد السابق والأعمال التي صارت تعرض خلال السنوات القليلة الماضية؟

شركات الإنتاج التي فرضت نفسها بقوة، هي الشركات التي راكمت تجربة كبيرة في هذا المجال، والتي تمكنت من تقديم أعمال في المستوى، وتحرص على تجاوز جل المشاكل التي غالبا ما تحول دون تسليم العمل في الوقت المحدد، ووفق ما هو متفق عليه مع التلفزيون.

فشركات الإنتاج اليوم، دخلت في منافسة شرسة، والهدف بالنسبة إلى كل واحدة منها، هو تقديم أعمال في المستوى تنال إعجاب المشاهدين.

أجرت الحوار: إيمان رضيف