رونالدو على عرش مواقع التواصل

اعتلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب جوفنتوس، عرش مواقع التواصل الاجتماعي بالأكثر متابعة، بنصف مليار متابع، وهو رقم قياسي لم يحققه أي حساب بعد. وفجرت الصورة الأخيرة التي نشرها رونالدو على حسابه في «إنستغرام»، أرقام متابعيه، إذ عبر فيها عن حزنه لاقترابه من الاعتزال، لكنه شدد على أنه فخور بما حققه طيلة 20 سنة في الملاعب، وأنه لا يمكنه أن يعطي 20 سنة أخرى لجماهيره، لكنه يعدهم بتقديم أفضل ما لديه، فيما تبقى له في عالم كرة القدم.

وضمت الصورة زوجته جورجينيا رودريغيز وأبناءه، إذ علق عليها مئات الملايين من الأشخاص، وزادت من شعبية النجم البرتغالي، الذي احتفل أخيرا بعيد ميلاده 36.

ويعاني رونالدو هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بسبب تراجع النتائج، إذ بات رابعا في الترتيب وراء المتصدر إنتر ميلان بثماني نقاط، بعد إجراء 22 دورة، مع مباراة ناقصة لزملاء كريستيانو.