اعتقال سارق عمارات بالجديدة

أوقفت العناصر الأمنية بالجديدة، الأحد الماضي، متهما يبلغ من العمر 27 سنة على خلفية اتهامه بارتكاب سرقات، من أسطح عمارات بحي المطار بالجديدة، بعدما وثقت كاميرات مثبتة لعملياته التي طالت عدة ملابس لعائلات تقطن بالعمارات المستهدفة بالسرقة.

وعلمت «الصباح» أنه جرى إيقاف المتهم إثر شكايات معززة بصور وفيديوهات تقدم بها عدد من الضحايا لعناصر الشرطة بالدائرة السادسة صاحبة الاختصاص الترابي، إذ باشرت العناصر الأمنية تحرياتها الميدانية، التي مكنت من تحديد المتهم بارتكاب عمليات السرقة، حيث أسند التحقيق في هاته الواقعة لعناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي تمكنت من إيقاف المتهم.

وأضافت المصادر أن التحقيقات مع الموقوف كشفت أن المعني بالأمر كان يعمد الى القيام بعمليات السرقة تزامنا مع نهاية كل أسبوع، حيث يستولي على ملابس بعد اختيارها بعناية من حبل الغسيل، ويغادر مسرعا سطح العمارة، حيث وثقت كاميرات مثبتة عملياته الاجرامية، ما سهل على المحققين إيقافه، وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، لم يجد بدا من الاعتراف بعمليات السرقة، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بالجديدة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

أحمد سكاب (الجديدة)