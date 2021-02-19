سرقة ملابس داخلية من مصنع

فككت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، شبكة متخصصة في السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد والكسر وحيازة المسروق والمشاركة في ذلك، بناء على شكاية تقدمت بها إلى النيابة العامة، شركة مختصة في صناعة الملابس الداخلية الجاهزة.

وأوقفت المصالح الأمنية 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و48، بينهم 3 نساء، ومنهم 8 مستخدمين بالمصنع، أوقفوا في البداية للاشتباه في استيلائهم على كمية مهمة من الملابس الداخلية وإخراجها وإعادة بيعها، قبل إيقاف 3 أشخاص آخرين وحجزت لديهم تلك المسروقات.

وينتظر أن يطيح البحث بأشخاص آخرين خاصة ممن اقتنوا المسروق وأخفوه داخل محلين تجاريين بالمدينة العتيقة، حيث حجزت كمية من الملابس المسروقة.

وتقدمت إدارة المصنع المختص في صناعة الملابس الداخلية الجاهزة، بشكاية إلى النيابة العامة تفيد سرقة 15367 وحدة من مصنوعاتها، فتح فيها تحقيق من قبل الفرقة التي تعقبت أثر الجريمة، واكتشفت تورط المستخدمين في السرقة قبل إخفاء المسروق في المحلين وحجز جزء منه بهما.

حميد الأبيض (فاس)