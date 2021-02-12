بوريطة يتباحث مع رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بحسب ما أعلنت عنه البعثة الأممية للدعم في هذا البلد، مساء أمس (الجمعة).

وأوضحت البعثة، في بيان، أن هذه المحادثات تندرج في إطار سلسلة مشاورات يجريها، المبعوث الأممي، منذ يومين، مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية حول الشأن الليبي.

وأضاف المصدر ذاته، أن كوبيش، وهو أيضا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أجرى، في هذا الإطار، اتصالات مع وزراء خارجية العديد من الدول، منها، على الخصوص، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وتونس، ومصر، ومسؤولين بمنظمات دولية، مثل حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكذا مع عدد من المبعوثين والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف.

وذكر بأن المسؤول الأممي واصل اتصالاته التمهيدية مع الفرقاء الليبيين، مشيدا بعملهم لتحقيق التقدم في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان رئيس الوزراء الليبي المنتخب، عبد الحميد محمد الدبيبة، قد رحب، أول أمس الخميس، عقب اتصال هاتفي مع بوريطة، بتأكيد المغرب مواصلة دعم المصالحة الوطنية بليبيا.

(و م ع)