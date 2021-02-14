الحبس لهاتك عرض قاصر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، التي يرأسها الأستاذ عبد المجيد شميمو، خلال جلستها الاعتيادية الأسبوع الماضي، بإدانة متهم بهتك عرض طفل قاصر، بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويض للمطالب بالحق المدني مع الإجبار في الأقصى.

وتوبع المتهم المسمى “أ.ر” من قبل النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، من أجل ارتكاب جناية هتك عرض قاصر بالعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح والتهديد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم، وحيازة السلاح دون مبرر مشروع. وتلقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، شكاية من قبل والد القاصر، أفاد من خلالها أن المتهم اعتدى على ابنه جنسيا، وعرضه للضرب والجرح، متوعدا إياه إن أفشى سر الاعتداء لأي كان.

كما تم الاستماع إلى القاصر بحضور والده، والذي أكد جميع تصريحات والده. كما دلّ الضحية عناصر الدرك الملكي على مكان خلاء، اصطحبه المتهم إليه تحت التهديد ومارس به الجنس عليه. وتم عرض الضحية القاصر على طبيب مختص، أكد واقعة التعرض لاعتداء جنسي. واهتدت عناصر الدرك الملكي إلى المتهم، حيث وجدت صعوبة في إيقافه، بعدما رفض مصاحبة عناصر الدرك الملكي، موجها إليها وابلا من السب والشتم.

محمد العوال (آسفي)