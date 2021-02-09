سوس ماسة… حقينة السدود تجاوزت 242 مليون متر مكعب

بلغت حقينة السدود الواقعة بجهة سوس ماسة، إلى غاية اليوم الثلاثاء، ما مجموعه 242.97 مليون متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 33.26 في المائة.

وحسب الوضعية اليومية للسدود الصادرة عن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، فقد بلغت نسبة ملء سد أهل سوس 116 في المائة بمخزون مائي يصل إلى 4.64 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة سد يوسف بن تاشفين 25.46 في المائة بمخزون مائي بلغ 75.88 مليون متر مكعب.

وبلغت حقينة سد إمي الخنك 9.62 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 106.96 في المائة، فيما بلغت حقينة سد أولوز 58.23 مليون متر مكعب بمعدل ملء بلغ 65.43 في المائة.

أما سد المختار السوسي، فبلغت حقينته المائية 32.23 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 82.64 في المائة، بينما بلغت حقينة سد الدخيلة 0.19 مليون متر مكعب، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا في حقينته بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها الجهة.

وبلغ المخزون المائي لسد مولاي عبد الله 28.73 مليون متر مكعب، وذلك بنسبة ملء بلغت 31.93 في المائة، في حين أن حقينة سد عبد المومن بإقليم تارودانت فبلغت 33.43 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 16.88 في المائة.