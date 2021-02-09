كورونا…536 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة و615 ألفا و181 مستفيدا من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1035 حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح 615 ألفا و181.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 476 ألف و125 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 456 ألف و32 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8424حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من الدار البيضاء-سطات ( 272) وطنجة-تطوان-الحسيمة (59 ) و الشرق (54 حالة) والرباط سلا القنيطرة (49) ومراكش آسفي (35) وسوس-ماسة (22) وبني ملال خنيفرة (18) وفاس مكناس (8) ودرعة تافيلالت (7) والداخلة وادي الذهب (7) والعيون الساقية الحمراء (5).

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات ( 8 حالات)، وجهات الشرق والرباط-سلا-القنيطرة وفاس مكناس (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) وبني ملال خنيفرة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1310 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 11 ألفا و669 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 48 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 554 حالة، 43 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و305 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.