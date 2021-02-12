بونو: أعيش أزهى أيامي

صرح ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية والمنتخب الوطني، في حديث ل “بي إن سبور”، أنه يعيش أفضل فتراته في مسيرته الكروية، وهمه الوحيد أن يقدم الإضافة لمنتخب بلاده، والفريق الذي يدافع عن ألوانه.

وأبرز حارس الأسود، أن إشبيلية يقدم مستويات جيدة هذا الموسم في الدوري، وتابع” كل الظروف مواتية، لتقديم أفضل ما لدينا، ونحاول استغلال هذه الظرفية لإسعاد جماهيرنا”.

وعن المباراة التي تجمع إشبيلية، مساء اليوم (الأربعاء) ببرشلونة، لحساب نصف نهائي كأس إسبانيا، أفاد بونو أن فريقه دأب على تقديم مباريات كبيرة أمام زملاء ميسي، وزاد قائلا “هي مناسبة لتأكيد تطور مستوانا، والمرور إلى النهائي حلم أي لاعب في الدوري، وبغض النظر عن الأسماء التي ستشارك في المباراة، فإن النتيجة ستحسم بجزئيات بسيطة”.

وبخصوص موقف منير الحدادي، بعد أن بات بإمكانه اللعب للأسود في المرحلة المقبلة، أبرز بونو، أنه لم يسبق له أن شاهد اللاعب بتلك السعادة التي غمرته، منذ أن تلقى الخبر.

وزاد قائلا” انعكس ذلك إيجابا على مستواه داخل إشبيلية، وينتظر بفارغ الصبر الالتحاق بالمنتخب الوطني، ووعد بتقديم الإضافة”، مستدركا “يعتز الحدادي بوطنه، والأكيد أنه سيقدم الإضافة للأسود، ليبقى الاختيار للناخب الوطني”.

وختم بونو أن مغاربة إشبيلية، يشرفون كرة القدم الوطنية، وأنه سعيد باللعب لإشبيلية، أحد أعرق الأندية الإسبانية” أتمنى أن ينعكس ذلك إيجابا على مردودنا رفقة المنتخب الوطني”.

واختير بونو من بين أفضل الحراس في “الليغا» في يناير الماضي، متقدما على حراس كبار من قيمة تيرشتيغن، حارس البارصا.

نور الدين الكرف