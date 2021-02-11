محاولة تهريب 380 مليونا

أفشلت يقظة العناصر الجمركية بزمرة مكافحة المخدرات بالناظور، الجمعة الماضي، محاولة تهريب 353 ألفا و415 أورو بميناء بني أنصار بإقليم الناظور، على متن شاحنة للنقل الدولي مرقمة بالمغرب، كانت قادمة من ألميريا جنوب إسبانيا.

وأوضح مصدر مطلع، أن اكتشاف المبلغ سالف الذكر، جاء بعد إخضاع رجال الجمارك العاملين بالميناء ذاته، الشاحنة للتفتيش الروتيني، ما أسفر عن العثور على المبلغ المالي مخبأ بعناية داخل مقطورة السائق.

وأوقفت العناصر ذاتها سائق الشاحنة، ويتعلق الأمر بشاب مغربي يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بالديار الأوربية. وأحالت العناصر ذاتها المعني بالأمر على رجال الشرطة بالميناء نفسه الذين سلموه بدورهم للشرطة القضائية بالأمن الجهوي للناظور لتعميق البحث معه، ولتحديد كافة المتورطين في العملية، في انتظار إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور. وتعتبر العملية، ضربة نوعية لمهربي العملة الصعبة، إذ بلغ إجمالي المحجوز 3 ملايين و816 ألفا و882 درهما.

يذكر أن المغرب استعد خلال السنة الماضية لإعلان إمكانية فتح المواطنين حسابات مصرفية بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، وذلك في ظل سعيه لتفادي إيداعهم أموالهم المتحصلة من عقارات أو من عمليات تجارية أو مالية في مصارف أجنبية خارجية، وتطويق تهريب الأموال.

جمال الفكيكي (الحسيمة)