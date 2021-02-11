اعتقال شرطي مزور بالبيضاء

أحالت الشرطة القضائية لأنفا بالبيضاء، السبت الماضي، شرطيا مزورا، من ذوي السوابق، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير واستعماله.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم اعتاد ركوب حافلات وسط المدينة وإيهام سائقيها ومراقبي الحافلات أنه شرطي لتفادي تسديد ثمن التذكرة، بعد الكشف عن بطاقة مهنية مزورة، وأنه في حال نشب خلاف بين الركاب، كان يتدخل منتحلا صفة ضابط شرطة لتسوية النزاع.

وظل المتهم يرتاد بشكل يومي محطات الحافلات، ووطد علاقاته مع عدد من سائقيها، ما مكنه من التنقل عبرها بشكل مجاني، اعتقادا منهم أنه شرطي، سيما لتحوزه مسدسا وأصفادا وبطاقة مهنية، خاصة برجال الأمن.

ولم يدم السلوك الاحتيالي للمتهم طويلا، إذ توصلت الفرقة السياحية بمعلومات حول نشاط مشبوه يقوم به شخص يدعي أنه شرطي، وتربصت به قرب الحافلات، إلى أن توصلت بإخبارية، الخميس الماضي، أنه على متن حافلة يتقاسم الحديث مع مراقب بعد أن أوهمه أنه شرطي.

انتقلت عناصر الفرقة إلى محطة الحافلات وتمكنت من محاصرته، ومطالبته بما يفيد هويته، فبدا الارتباك والصدمة على محياه.

وأخضعت عناصر الفرقة السياحية الموقوف للتفتيش، فحجزت لديه بطاقة مهنية مزورة ومجسمين لمسدس بلاستيكي وأصفادا مزيفة، إضافة إلى هاتفين محمولين يشبهان الأجهزة اللاسلكية، التي تستخدمها مصالح الشرطة، ووثيقتين إداريتين في اسم الغير.

ونقل المتهم إلى مقر الفرقة السياحية، إذ تبين بعد تنقيطه، أنه من ذوي السوابق القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة، وضع تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، إذ أقر للمحققين بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه انتحل صفة شرطي، بعد أن نجح في تزوير البطاقة المهنية لرجال الأمن واقتناء مسدسين بلاستيكيين وأصفاد، وأن الهدف من ذلك، الاستفادة من ركوب الحافلات بالمجان والإيقاع بمواطنين للنصب عليهم، عبر الادعاء بقدرته على التوسط لهم لحل مشاكلهم مع جهاز الأمن.

مصطفى لطفي