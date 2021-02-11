الحبس لناشط بحراك الريف

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة (ج. أ) الناشط بحراك تامسينت، وإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم.

وحسب مصادر «الصباح»، توبع (ج.أ) الذي تم اعتقاله يناير الماضي بصك تهم ثقيلة، يضم إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيآت منظمة قانونا والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية والتحريض على العصيان والتظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن صك الاتهام شمل تهم المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد وتحريض الغير على مخالفة القرارات، الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية، وعدم احترام التباعد الاجتماعي.

وعلمت «الصباح»، أنه جرى إيقاف (ج. أ) عضو لجنة الحراك الشعبي بتماسينت الأربعاء 13 يناير الماضي، وإيداعه السجن المحلي بالحسيمة من قبل وكيل الملك، في الوقت الذي اعتبرت اللجنة أن اعتقاله يأتي على خلفية نشاطه النضالي ودفاعه عن المطالب المشروعة، التي تهم الشأن العام المحلي بتماسينت.

وشهدت بلدة تامسينت الواقعة بإقليم الحسيمة احتجاجات تلت هذا الاعتقال، حيث عبر المحتجون عن غضبهم، وطالبوا بإطلاق سراح الناشط (ج. أ)، وكافة معتقلي الريف.

جمال الفكيكي (الحسيمة)