ملثمون يطلقون النار على حارس ضيعة

20 دركيا مشطوا منطقة “بلقصيري” ليلا دون جدوى

أطلق ملثمون النار على حارس ليلي، نهاية الأسبوع الماضي، بضواحي سيدي قاسم، ونقل الضحية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالمدينة، فيما توجه “كومندو” دركي يضم أزيد من 20 عنصرا من سرية “بلقصيري”، والمركز الترابي لحد كورت بحثا عن المتورطين.

وفي تفاصيل النازلة التي رواها المصاب لضباط الدرك، الذين زاروه بمقر المؤسسة الصحية، أنه كان يحرس قطعتين أرضيتين في ملكية ابن عمه، بدوار “الكامنة واد سبو”، بقيادة سيدي عزوز التابعة لدائرة “بلقصيري”، كما يشارك جاره في حراسة ضيعة أخرى، فسمع رشقا لـ “براكة حراسته” بحجر، وحينما خرج منها أطلق المجهولون، الذين كانوا يرتدون أقنعة، رصاصتين، ثم سمع عبارة “راه خرج غير ضرب”، فأصابته شظايا الرصاصتين في وجهه ليسقط مغمى عليه، وأنقذه جاره الذي ربط الاتصال بالدرك.

وأثناء استفساره من قبل المحققين عن الأشخاص المشتبه فيهم بمحاولة قتله، أكد أن له عداوة مع حراس ينتمون إلى شركة اكترت أرضا فلاحية من الأملاك المخزنية منذ سنتين، وتحاول السطو على أرض ابن عمه، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحفيظها وواجه مصاعبا في ذلك، رغم قضاء المحكمة لصالحه بأحكام نهائية على البقعتين، مشيرا إلى وجود مناوشات سابقة له مع المشتبه فيهم، واستقدمت عناصر التحقيق عددا منهم إلى مقر البحث التمهيدي، ليتم إخلاء سبيلهم، بعدما أنكروا جملة وتفصيلا أية صلة لهم بالحادث.

ومشطت عناصر “كومندو” المنطقة ليلا، دون جدوى، وبعدها حضر فريق من الدرك العلمي والقضائي بالقيادة الجهوية بسيدي قاسم، لإجراء المعاينات على مسرح الطلق الناري، وتبين تدمير سياج البقعتين للولوج إلى “البراكة”، وإلى غاية زوال أمس (الاثنين)، لم يصل المحققون إلى هويات الجناة، رغم اشتباه الضحية وأفراد من عائلته في منتسبين لحراس الشركة التي اكترت قطعة من الدولة لاستغلالها فلاحيا وتحاول حسب أقوالهم الانتقام منهم، بعدما ربحوا دعاوي قضائية وحفظوا البقعتين، مضيفا أنه تعرض لتهديدات سابقة بأسلحة بيضاء وأمره حراس بمغادرة البقعة الأرضية.

وأضاف مصدر “الصباح” أن مالك القطعة الأرضية سبق أن شاهد 10 ملثمين يتحركون بمحيط ضيعته المكونة من بقعتين، وأحضر مفوضا قضائيا من محكمة مشرع بلقصيري لإنجاز محضر معاينة مجردة، كما تعرض مفوض قضائي للاعتداء في وقت سابق من قبل حراس الضيعة التابعة لشركة خاصة، وحصل على شهادة طبية مدة العجز بها 27 يوما، ووضع شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، كما نقل مالك الأرض إلى مستشفى سوق أربعاء الغرب وحصل على شهادة مدتها 23 يوما، كما وضع خبير قضائي في الهندسة الطبوغرافية محلف لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بدوره طلبا لدى رئيس المحكمة من أجل تسخير القوة العمومية قصد الولوج إلى القطعتين أرضيتين رفقة المفوض القضائي من أجل ضبط إحداثيات البقعتين، مؤكدا أن ساكنة دوار “الكامنة يكثرون أشخاصا غرباء ويحضرونهم خصيصا لعملية تنفيذ أمر أو أحكام قصد استعمال العنف مستعملين جميع أشكال الترهيب حاملين سكاكين ومديات في وجه مساعد القضاء” يقول طالب تسخير القوة العمومية.

ويحتمل أن تكشف التحقيقات التمهيدية التي دخلت فيها الفصيلة القضائية بسيدي قاسم إلى جانب المركز الترابي بحد كورت لحل اللغز، فيما نقل المصاب من المستشفى إلى بيت أحد أعضاء أسرته بسلا خوفا من الانتقام.

عبد الحليم لعريبي