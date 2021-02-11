“الشان” المقبل بالمحترفين

«كاف» ترخص للممارسين بالقارة بالمشاركة في البطولة

حسمت لجنة تقنية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في مشاركة اللاعبين الممارسين في القارة السمراء، في بطولة إفريقيا للمحليين، المزمع تنظيمها بالجزائر في 2022.

وتتطلع “كاف” من خلال القرار، إلى رفع مستوى البطولة، بعد الانتقادات التي وجهت لها في الفترة الأخيرة، واتهامها بحرمان لاعبين من أصول إفريقية من بطولة قارية.

وتسعى الكنفدرالية إلى تطوير مستوى البطولة بعد أن كانت قريبة من إلغائها لعدة اعتبارات، في مقدمتها توقيت المنافسة، الذي يناسب مواعيد “فيفا”، إضافة إلى رفض بعض الدول الرائدة المشاركة فيها.

وحصلت الجزائر على شرف تنظيم النسخة المقبلة من “الشان”، ويتوقع أن تكون هذه الدورة الأقوى على المستوى التقني، بسبب مشاركة المحترفين الأفارقة داخل القارة.

وستكون الكونغو الديمقراطية، أكبر مستفيد من قرار مشاركة اللاعبين الممارسين في القارة، بسبب توفرها على عدد كبير من المحترفين في الدوريات القارية، في مقدمتها المغرب وجنوب إفريقيا.

وتوج أول أمس (الأحد)، المنتخب الوطني، بلقب الدورة التي أقيمت بالكامرون، ليؤكد قوة البطولة الوطنية، التي تتصدر ترتيب الدوريات القارية، متفوقة على تونس ومصر.

نور الدين الكرف