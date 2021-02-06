برنامج “انطلاقة” مكن من منح 15 ألف و85 قرضا مضمونا في 2020

أعلن المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، الذي تم إطلاقه في فبراير 2020، مكن من منح 15 ألف و85 قرضا مضمونا لأكثر من 12 ألف مقاولة حتى متم دجنبر من العام الماضي.

وأبرز زناتي السرغيني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المنتوجات التي يقدمها هذا البرنامج، وهي “ضمان انطلاق” و”انطلاق المستثمر القروي” و “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا”، تمكنت من الحصول على قروض إجمالية تقارب 2,8 مليار درهم، مؤكدا أن العالم القروي استفاد من 20 بالمائة من المشاريع الممولة.

وأوضح أن هذه القروض المضمونة موجهة، بشكل أساسي، للاستثمار (80 بالمائة)، وتتوزع على قطاعات التجارة والتوزيع (25 بالمائة) والفلاحة (14 بالمائة) والصناعة (13 بالمائة) والخدمات (13 بالمائة).

وأضاف المدير العام لصندوق الضمان المركزي أنه بالنسبة لعدد الوظائف المراد إحداثها، فيقدر بحوالي 39 ألف وظيفة، ما يؤكد على خلق دينامية حقيقية، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب بشكل خاص.

وذكر بأن برنامج “انطلاقة”، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، يندرج في إطار التوجيهات السامية الملكية التي تروم تسهيل الحصول على التمويل للمقاولات، ولا سيما الصغيرة جدا والصغيرة.