فلاح يقتل جارته ويصيب ابنيها

أحالت الضابطة القضائية للدرك بعين اللوح، على الوكيل العام باستئنافية مكناس، فلاحا خمسينيا، متزوجا وأبا لأطفال، بعدما دهس جارته في الخمسينات من عمرها، بجرار في سد مولاي أحماد بقيادة عين اللوح ناحية أزرو، بعد اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية بعد مدة قصيرة من وفاة الضحية بالمستشفى.

وأصيبت الضحية الأم لأطفال صغار، بكسور خطيرة وجروح في أنحاء مختلفة من جسمها، قبل نقلها إلى المستوصف المحلي ومنه للمستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، إذ وافتها المنية بعد دقائق من وصولها لتنقل جثتها إلى مستودع الأموات لتشريحها بناء على أوامر الوكيل العام.

وفر الجاني إلى الجبل مساء الأحد الماضي على شاكلة راعي الغنم الذي قتل فتاة، لكن عناصر الدرك تعقبته وطوقت المنطقة، قبل أن توقفه وتقتاده لمقرها للاستماع إليه، فاعترف بالمنسوب إليه وسرد تفاصيل نزاعه مع الضحية التي دهسها بجرار في ملكيته، فيما نجا ابناها بأعجوبة من الموت، بعد إصابتهما بجروح.

وترصد الجاني للأم وابنيها بمنطقة أوفولوس قرب السد، بعدما استفحلت المشاكل بين أفراد الأسرتين بسبب النزاعات المتكررة حول استغلال مساحة تابعة لوزارة التجهيز على الطريق المؤدية إلى السد والبعيدة عنها بأمتار، لرعي الماشية، قبل أن يدوسهم بعدما عاينهم في طريق عودتهم من السوق الأسبوعي لوادي إفران.

حميد الأبيض (فاس)