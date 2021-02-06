كورونا يشعل العالم

وقفات ومواجهات بين مواطنين والأمن بسبب الجوع والتضييق على الحريات

لم تقو العديد من الشعوب على المزيد من الصبر على فيروس كورونا وإجراءاته الاحترازية التي منعتها من قوت يومها وقبله من حرياتها، بعد أن أجبرت على البقاء لأشهر في المنازل، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، قبل أن يطلق سراحها مؤقتا، ويعود البعض إلى حبسه الاضطراري، في حين أن آخرين سمح لهم بالخروج إلى الشارع الذي أغلقت كل فضاءات الحياة فيه، من مقاه ومطاعم ومسارح وقاعات سينما…

وحد الجوع الناس في لبنان وتونس وبلدان أخرى، بعد أن وجدوا أنفسهم بدون مدخول يومي وممنوعين من ممارسة تجارتهم أو عملهم، بداعي أن بعض الأنشطة يساعد على انتشار الفيروس بشكل أكبر، كما حرموا من دعم صرفته الحكومات، قبل أن يتوقف بعد أن طال أمد الفيروس، وبدا أن الاستمرار في صرف دعم شهري سيوصل إلى الإفلاس.

خرج الناس رافعين شعارات ولافتات تتحدث بشكل مباشر وصريح عن “الجوع” وعدم توفرهم على قوت يومهم، وهي شعارات لم ترفع منذ سنوات، وطالب بعضهم الحكومات بإيجاد حلول سريعة اتقاء لغضبهم، في ما ذهب آخرون أبعد من ذلك وطالبوا بسقوط حكومات وأنظمة.

لم تقف الأمور عند حدود الاحتجاجات بل دخل البعض في صدام مع رجال الأمن، وتبادلوا الضرب والجرح، وداست أقدام بعض رجال الأمن على الحريات التي بنيت بأنهار من الدماء، مثلما حدث في فرنسا حينما خرج أصحاب مطاعم ومحلات تجارية للمطالبة بفتحها، أو بلجيكا التي سحل فيها مواطنون وجرجروا في الشوارع، وغيرها من الدول الأوروبية الرائدة في مجال الحريات.

«العين بصيرة واليد قصيرة»، هذا ما تردده الحكومات على مسامع الغاضبين، فالفيروس فتك بالميزانيات وأتى على الأخضر واليابس، ولم تعد هناك إمكانيات لدعم المتضررين، فالأولوية اليوم للقاح وكل ما تبقى تفاصيل يمكن معالجتها بعد تحقيق المناعة الجماعية.

أباح الفيروس كل المحرمات وأزال كل القيود، وسمح بتمريغ كرامة المواطن، سواء بتجويعه أو التضييق على حريته، والأولوية اليوم للقضاء على الوباء، فالكل يسارع من أجل الحصول على اللقاح، والسباق على أشده بين الدول من أجل الظفر بجرعات كافية لتلقيح المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، بل حتى فكرة التضامن بين الدول تم إهمالها، وأصبحت كل دولة تعمل على توفير اللقاح لشعبها، ما أثار العديد من الحزازات بين الدول، خاصة في الاتحاد الأوربي.

الصديق بوكزول