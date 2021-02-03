مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تنضم إلى تحالف عقد علوم المحيطات

انضمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة كعضو مؤسس لتحالف عقد علوم المحيطات الذي أطلق، اليوم الأربعاء، بمناسبة حدث رفيع المستوى دشن إطلاق منظمة ( اليونسكو ) لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة.

ويشكل هذا التحالف، الذي ترعاه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة ” مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ”، ثمرة تعاون مكثف بين المؤسسة ومنظمة اليونسكو ( لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )، التي هي وكالة تنسيق الأمم المتحدة للمرحلة التحضيرية للعقد .

ويعتبر تحالف العقد آلية لتعبئة الموارد ترتكز على الالتزامات الوازنة التي تعهدت بها حكومات وهيئات الأمم المتحدة وأعضاء القطاع الخاص والمؤسسات والداعمون الآخرون للعقد.

(و م ع)