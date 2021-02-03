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مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تنضم إلى تحالف عقد علوم المحيطات

منذ ساعة واحدة
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Fondation Mohammed VI pour la Protection de lEnvironnement 504x300 1

انضمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة كعضو مؤسس لتحالف عقد علوم المحيطات الذي أطلق، اليوم الأربعاء، بمناسبة حدث رفيع المستوى دشن إطلاق منظمة ( اليونسكو ) لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة.

   ويشكل هذا التحالف، الذي ترعاه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة ” مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ”، ثمرة تعاون مكثف بين المؤسسة ومنظمة اليونسكو ( لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات )، التي هي وكالة تنسيق الأمم المتحدة للمرحلة التحضيرية للعقد .

   ويعتبر تحالف العقد آلية لتعبئة الموارد ترتكز على الالتزامات الوازنة التي تعهدت بها حكومات وهيئات الأمم المتحدة وأعضاء القطاع الخاص والمؤسسات والداعمون الآخرون للعقد.

(و م ع)

منذ ساعة واحدة
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