774 إصابة جديدة و933 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و933 حالة شفاء، و14 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد “سارس كوف-2″، 308 آلاف و398.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 473 ألف و47 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 451 ألف و780 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8323 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (302)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (106)، والشرق (80)، والرباط-سلا-القنيطرة (69)، وسوس ماسة (60)، ومراكش آسفي (44)، والداخلة وادي الذهب (32)، ودرعة تافيلالت (27)، وبني ملال خنيفرة (21)، وفاس مكناس (16)، والعيون الساقية الحمراء (15)، وكلميم واد نون (2).

أما الوفيات فعرفت تسجيل أربع حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتين بكل من جهات الشرق والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات مراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1301,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 12 ألف و944 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 54 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 650 حالة، 57 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و329 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 20,6 في المائة.