الملك يهنئ العاهل الإسباني بعيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالتكم، يسرني أن أتقدم إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بمتمنياتي لكم ولكافة أفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.

وأضاف جلالته “ولا يفوتني كذلك أن أعرب لكم عن مدى اعتزازي بأواصر الصداقة المتينة التي تربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، وبما يجمعنا من حرص مشترك ودائم على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا”.