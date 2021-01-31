اعتقال طاقم فيلم خرق الطوارئ

الواقعة تمت بعد مداهمة أمنية لعيد ميلاد وجلسة خمرية بفيلا بمراكش

داهمت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء أول أمس (الأربعاء)، فيلا بمنطقة الولجة تحتضن حفل عيد ميلاد وجلسة خمرية اختارت منظمتهما، مخالفة حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل.

وحسب مصادر “الصباح”، أسفر التدخل الأمني الذي قامت به عناصر الدائرة الأمنية 16 مدعومة بأفراد القوات المساعدة والسلطات المحلية التابعة لملحقة رياض السلام بالمنطقة الحضرية الحي المحمدي، عن إيقاف 25 شخصا، من بينهم طاقم فيلم وبعض المشاهير، الذين تزامن تنظيم عيد الميلاد مع وجودهم بمراكش لتصوير عمل فني جديد، بعد ضبط المدعوين في حالة تلبس وسط تجمع عشوائي صاخب، وهم يدخنون النرجيلة ويحتسون الخمر على إيقاع الموسيقى.

وكشفت المصادر ذاتها، أن عمليتي المداهمة والإيقاف، تمتا إثر التوصل بإخبارية تؤكد الأنشطة المشبوهة التي تحتضنها الفيلا، وهو ما استنفر السلطات المحلية والمصالح الأمنية للانتقال إلى المكان للتأكد من حقيقة النشاط المحظور.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الاحتفال بعيد الميلاد صاحبته أفعال تخالف القانون، إذ قرر المشتبه فيهم تنظيم جلسة خمرية قوامها الخمر واستهلاك الشيشة وإثارة الضجيج بالموسيقى الصاخبة، في سلوكات متهورة تهدد حياة المنظمين والضيوف وتنذر بظهور بؤر يمكن أن تساهم في تفاقم الوضعية الوبائية المعروفة حاليا بارتفاع مقلق في أرقام الإصابات والوفيات. وأوضحت المصادر، أن افتضاح أمر الموقوفين، جاء بسبب صخب الموسيقى والبهرجة التي تسبب فيها الحفل الذي كان ينظم بشكل رسمي وكأن شيئا لم يقع، وهو ما أثار انتباه الجيران الذين أشعروا السلطات المحلية والمصالح الأمنية، التي استنفرت مختلف عناصرها للانتقال إلى مسرح الجريمة ومداهمته تحت إشراف النيابة العامة ومحاصرة المخالفين.

وأسفر التدخل الأمني عن ضبط المخالفين في حالة تلبس، إذ تم حجز قنينات الخمر والنرجيلة التي كان يستهلكها بعض المدعوين الذين كانوا في حالة سكر طافح. وتفاجأ منظمو الحفل والمدعوون بمحاصرتهم من قبل الشرطة، إذ تم إشعارهم بالمخالفة واعتقالهم واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية 16 التابعة لولاية أمن مراكش، للتحقيق معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أمس (الخميس)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات قضية تتعلق بخرق الطوارئ الصحية، بتنظيم تجمعات عشوائية واستهلاك الخمر والشيشة، وهي أعمال من شأنها المس بالنظام العام والأمن الصحي للمواطنين، ولتحديد ظروف وخلفيات تنظيم عيد ميلاد وجلسة خمرية في تحد للقانون.

وعلمت “الصباح”، أنه تقرر الاحتفاظ بمنظمة عيد الميلاد وأربعة أشخاص آخرين، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتورطهم في خرق الطوارئ الصحية والسكر العلني، بينما تم إطلاق سراح باقي الموقوفين بعد أدائهم الغرامات التصالحية.

محمد بها