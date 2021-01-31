مختل يطعن ״مخازني״ بفاس

أصيب عنصر من القوات المساعدة بفاس، بجروح متفاوتة الخطورة بعدما هاجمه زوال أول أمس (الأربعاء) شخص عمره 37 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، معرضا إياه للضرب والجرح بالسلاح الأبيض، لأسباب غامضة، فتح فيها تحقيق من قبل مصالح الشرطة القضائية بولاية الأمن، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقال مصدر أمني إن الحالة الصحية للضحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، متحدثا عن أن الأبحاث والتحريات جارية للكشف عن كل ظروف وملابسات وخلفيات هذا الاعتداء الغامض، مشيرا إلى إيداع المشتبه فيه جناحا بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية بالمدينة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة. واعتدى المتهم الظاهر عليه الخلل العقلي، على “المخازني” أثناء مزاولة مهامه في ملحقة إدارية، في ثاني حادث مماثل، بعدما أصيب شرطي بفرقة للتدخلات بجروح نقل إثرها إلى المستشفى، بعد أن هاجمه مختل عقليا في ساحة فلورانسا وسط المدينة الجديدة، أثناء تدخل لإيقافه، بعدما أحدث فوضى.

حميد الأبيض (فاس)