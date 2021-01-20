بني ملال .. اختلاس أموال عمومية يطيح بضابط أمن ممتاز

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، السوم الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي برتبة ضابط أمن ممتاز، يعمل بفرقة السير والجولان بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني ،في بلاغ لها ، أن مصالحها كانت قد رصدت اختلالات في عمليات إيداع المبالغ المالية المتعلقة بالغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، والتي كان يشرف عليها موظف الشرطة المشتبه فيه، مما استدعى إحالة الملف على مصالح الشرطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد كافة الأفعال الإجرامية التي يشتبه في ارتكابه لها.

(و م ع)