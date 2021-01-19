عموتة : الفوز على منتخب الطوغو يكتسي أهمية كبيرة في مشوار الدفاع عن اللقب

اعتبر مدرب المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، حسين عموتة ، أن نتيجة الفوز التي حققها المنتخب في أولى مبارياته ضد منتخب الطوغو (0-1) ضمن منافسات بطولة افريقيا للاعبين المحليين ( الكاميرون 2021 ) تكتسي أهمية بالغة في مشوار الدفاع عن اللقب.

و أكد عموتة في الندوة الصحفية التي تلت المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الطوغولي، أمس (الاثنين)، برسم الجولة الاولى -المجموعة الثالثة- من هذه البطولة المقامة حاليا في الكاميرون، أن أسود الاطلس “بسطوا سيطرتهم على المقابلة وحققوا الأهم وهو الفوز” .

و في هذا السياق ،شدد الناخب الوطني على انه في مثل هذه المباريات التي تستهل بها المنافسات “فالفوز يشكل الامر المهم والاساسي”.

و استطرد قائلا ” لكننا عانينا خلال اللحظات الاخيرة من اللقاء ،حيث كان من المفروض ان نسجل الهدف الثاني وبالتالي يمكننا أن نلعب بمستوانا المعهود” .

و عبر عن اسفه لإهدار كم هائل من فرص التسجيل “جراء افتقاد المهاجمين اللمسة الأخيرة امام منتخب الطوغو الذي كان منظما، بل كان من الممكن أن يخلق المفاجئة و يعادل الكفة “.

وجدد التأكيد على أن المنتخب الوطني المغربي بصم على حضور جيد لكن الفعالية الهجومية لم تكن حاضرة .

و توقع في الختام أن اللاعبين المغاربة سيكونون في المباراة المقبلة “أكثر حضورا خاصة على المستوى الذهني لمعانقة الشباك “.

(و م ع)